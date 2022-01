Neue Querungshilfe für Spenger Straße

In der Regel, so Ordnungsamtsleiter Gerd Althoff, würden Zebrastreifen mit einer Verschmälerung der Fahrbahn durch seitliche Poller einhergehen, um die Geschwindigkeit des Verkehrs an dieser Stelle zu drosseln. Auch würden Fußgängerüberwege üblicherweise zusätzlich beleuchtet, um Autofahrer auf diese besondere Verkehrssituation aufmerksam zu machen. Ob dies auch in Westerenger so sein wird, liege in der Hand des Kreises Herford, sei aber sehr wahrscheinlich, so Althoff. Die Umsetzung der Maßnahme ist für diesen Sommer vorgesehen.

