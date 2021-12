Neue Ruhebänke an der Werre

Löhne

Wer in den vergangenen Tagen vom Seniorenzentrum an der Werre aus in Richtung Freibad spazieren gegangen ist, dem sind sicher die vier neuen Ruhebänke aufgefallen. Diese Sitzgelegenheiten wurden kürzlich vom „Verein für die Senioren“ ermöglicht.

Von Kristin Wennemacher