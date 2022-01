Neue Schilder stärken den Radverkehr

Bielefeld

Die Stadt Bielefeld will die Verkehrswende in Angriff nehmen: mit einem attraktiveren Radverkehr, weniger Autos, alternativen Mobilitätsmodellen wie Carsharing und den Warentransport per Lastenrad. Die Straßenverkehrsordnung unterstützt das durch eine Reihe neuer Verkehrsschilder. Aber welche davon gibt es schon in dieser Stadt? Wann und wie werden sie eingesetzt? Ein Überblick.

Von Peter Bollig