Neue Schulen kosten Millionen

In Bad Driburg soll ein Neubau entstehen, in Beverungen könnte es auf einen Um- und Anbau hinauslaufen

Beverungen/Bad Driburg

In Beverungen und Bad Driburg sollen in den kommenden Jahren für mehrere Millionen Euro die Grundschulen auf Vordermann gebracht werden. Beide Kommunen hoffen in diesem Zusammenhang auf Fördergeld von Bund und Land.

Von Marius Thöneund