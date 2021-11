Neue Show eine runde Sache

Bad Oeynhausen

„Keine halben Sachen“: So lautet der Titel der neuen Varieté-Show im GOP-Kaiserpalais. Was beinahe wie eine Drohung klingt, ist in Wahrheit sogar ein Versprechen – davon durften sich die Besucher der ausverkauften Premiere am Mittwochabend überzeugen. Acht talentierte Künstler haben einmal mehr unter Beweis gestellt, dass dort, wo GOP draufsteht, auch ein atemberaubendes Showerlebnis garantiert ist.

Von Lydia Böhne