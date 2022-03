Neue Sirenen laufen auch mit Akku

Hansestadt Warburg will sich besser auf Gefahrenlagen vorbereiten – Drei weitere Standorte in Kernstadt geplant

Warburg

Es brennt, eine Weltkriegsbombe wird bei Bauarbeiten entdeckt, ein Orkan zieht auf oder ein Hochwasser ist im Anmarsch: Bei all diesen Gelegenheiten müssen die Bürger gewarnt werden. Am schnellsten geht das über die Sirenen in der Kernstadt und den Dörfern. Doch die Anlagen sind in die Jahre gekommen – und sollen nun im Warburger Stadtgebiet modernisiert werden.

Von Jürgen Vahle