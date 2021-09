Neue Stimmen für jede „TonArt“

Werther

„Interesse am Singen in lebendiger Gemeinschaft – das ist die wichtigste Voraussetzung, um bei uns mitzumachen“, sagt Jörg Hoffend, Chorleiter und Dirigent des Chores „TonArt“. Und fügt hinzu: „Schön wäre noch die Bereitschaft zu zuverlässiger Teilnahme an den Proben.“

Von Christina Geis