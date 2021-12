Neue Tagespflege am Zollbrett

Delbrück

Mit einem Tag der offenen Tür präsentiert Geschäftsführerin Sabrina Balik die „Tagespflege am Zollbrett“. Am Donnerstag, 30. Dezember, öffnet die neue Einrichtung in der Straße „Am Zollbrett 6“ zwischen 11 und 15 Uhr zu einem ersten Kennenlernen die Tore. Ab Montag, 3. Januar 2022 nimmt die neue Einrichtung dann ihren Betrieb auf.

Von Axel Langer