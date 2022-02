Neue Technik für die Friedhofskapelle

Preußisch Oldendorf

Die Kirchengemeinde Preußisch Oldendorf hat investiert, damit Angehörige und Freunde in der Friedhofskapelle in angenehmerer Atmosphäre Abschied nehmen können. Die Toten werden nun nicht mehr in Glasdeckelsärgen – landläufig auch als „Schneewittchensärge“ bekannt – aufgebahrt. Statt dessen sind die Kammern, in denen die Toten aufgebahrt werden, mit einer kompletten Raumkühlung ausgestattet worden.

Von Arndt Hoppe