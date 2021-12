Neue Testzentren in Bad Oeynhausen und Rahden

Die Mühlenkreiskliniken erweitern ihr Corona-Testangebot im Kreisgebiet mit zwei weiteren Teststellen in Bad Oeynhausen und Rahden. Beide Teststellen werden vor den Eingängen der jeweiligen Krankenhäuser an der Wielandstraße in Bad Oeynhausen und an der Hohen Mühle in Rahden eingerichtet.

Die Teststellen werden als stationäre Einrichtung betrieben, teilen die Mühlenkreiskliniken mit. In den Teststellen sind sowohl kostenfreie Schnelltests als auch amtlich angeordnete PCR-Tests und kostenpflichtige PCR-Tests möglich. Anmeldungen und Terminbuchungen erfolgen über die Seite www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum

„Mit der Eröffnung der zwei weiteren Testzentren möchten wir im Kreisgebiet unser flächendeckendes Testangebot erweitern, welches es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, in einer angemessenen Zeit einen Schnelltest machen zu können. Wartezeiten versuchen wir so gut es geht zu minimieren. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass es aufgrund der riesigen Nachfrage zu Wartezeiten kommen kann. Die Testzahl hat sich innerhalb kürzester Zeit von 1.000 auf 10.000 Schnelltests pro Tag verzehnfacht“, wird der Medizinvorstand der Mühlenkreiskliniken Dr. Jörg Noetzel in der Pressemitteilung zitiert.

"Testzahl hat sich verzehnfacht"

An den übrigen drei Testzentren im Kreis Minden-Lübbecke wurden die Öffnungszeiten deutlich verlängert sowie die Personalausstattung verstärkt. Zudem wurden weitere Testspuren geschaffen. In den kommenden Tagen wird durch eine Vereinfachung in der EDV-Erfassung die Zeit pro Test nochmals verkürzt, so dass mehr Tests in der gleichen Zeit angeboten werden können.

Das Bad Oeynhauser Testzentrum eröffnet am Freitag, 10. Dezember, und steht ab dann täglich von 6 bis 21 Uhr zur Verfügung. Für die Eröffnung des Rahdener Testzentrums steht noch kein genauer Termin fest. Angestrebt ist eine Eröffnung in der kommenden Woche, abhängig von der Lieferung der entsprechenden Infrastruktur, teilen die Mühlenkreiskliniken weiter mit.

In beiden neuen Testzentren ist eine Terminbuchung eine Voraussetzung für eine Testung, hieß es. Personen ohne Termin können nur im Ausnahmefall und bei entsprechender Kapazität getestet werden. Auch für die großen Drive-Ins auf Kanzlers Weide und dem Blasheimer Markt ist eine Terminbuchung verpflichtend.