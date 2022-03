Neue Trasse nimmt Form an

Bagger und Raupen haben mehr als 12.000 Kubikmeter Erde bewegt, das Schotterbett verläuft quer über die frühere Ackerfläche, und an der Engerschen Straße lässt sich schon grob erkennen, dass dort Autofahrer künftig durch einen Kreisverkehr fahren werden. Die im Oktober gestarteten Arbeiten an dem neuen Verlauf der Grafenheider Straße zwischen Fehmarnstraße und der Engerschen Straße haben in den vergangenen Wochen deutliche Fortschritte gemacht, im Herbst soll die Straße nach jetziger Planung für den Verkehr freigegeben werden, sagt Winfred Dörner, Projektleiter im städtischen Amt für Verkehr.

Eine so lange neue Straßentrasse mitten durch Felder sieht man in Bielefe

Bis dahin müssen sich Autofahrer allerdings auf weitere Einschränkungen einstellen. Denn an der Stelle, an der die neue Grafenheider Straße in einem Kreisverkehr an die Engersche Straße anschließt, wird an diesem Mittwoch der Asphalt auf der „Engerschen“ abgefräst, um den Kreisel zu bauen. Der Verkehr wird deshalb einspurig an der Baustelle vorbei geleitet, geregelt durch eine Baustellenampel.