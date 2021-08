„Neue Trassenplanung nach der Wahl“

Vlotho

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Schwartze aus Vlotho will zum vierten Mal in Folge das Direktmandat im Wahlkreis Herford-Minden-Lübbecke II holen. Die Chancen stehen gut, weil die SPD bei den Zweitstimmen aufholt. Sein stärkstes Thema in der Region: der umstrittene Neubau einer ICE-Schnelltrasse durch OWL.

Von Andreas Schnadwinkel