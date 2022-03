Neue Wege für den Durchmarsch

Da das traditionelle Antreten auf dem früheren Busbahnhof nicht mehr möglich ist, müssen nun neue Wege für das Antreten und den Durchmarsch festgelegt werden. Nach einigen Gesprächen wird die bisherige Firma das Schützen-Zelt in der klassischen Form wieder aufstellen können.

Die bisherigen Angebote mit Essen, Getränken, Spielen und Musik konnten fast alle festgelegt werden. Am Festsamstag wird das Schießen der Kronprinzen stattfinden. Eine Musik-Band wird am Samstagabend für einen Höhepunkt sorgen.

Ein weiterer Punkt war die Wahl neuer Offiziere in diesem Jahr. Die Kameraden wurden wie gewohnt per Ballotage gewählt. Die offizielle Ernennung wird am Abend der Königsbowle am 21. Mai stattfinden. Christian Schling wurde bei der Versammlung offiziell in das Offizierskorps aufgenommen. Seine Wahl fand bereits vor einem Jahr statt, die Ernennung konnte dann aber nicht vorgenommen werden. Bislang ist noch nicht festgelegt, ob und wann das Bataillonsvergleichsschießen stattfindet und ob das Schützen-Musik-Corps am Himmelfahrtstag wieder auf dem Kummerbrink aufspielen kann.