Neuen Klängen auf der Spur

„Lustvoll, kurzweilig und souverän“ – unter diesem Motto findet das Konzert der Rathausklassik an diesem letzten Samstag des Monats am 26. Februar wie gewohnt um 19.30 Uhr im Historischen Rathaus Höxter statt.

Zwei so traditionsreichen Instrumenten wie Flöte und Gitarre neue Klangmöglichkeiten zu entlocken, diesem Ziel widmet sich das „Duo Images“, bestehend aus Helen Dabringhaus (Querflöte) und Negin Habibi (Konzertgitarre). Damit haben sich zwei Musikerinnen gefunden, deren künstlerische Haltung auf Lebendigkeit und Werktreue, besonders aber auch auf Klangpoesie basiert. Das Konzert umfasst Stücke aus dem Zeitraum von 1781 bis 1992. Gespielt werden Werke von Diabelli, Debussy, Ravel, Ibert, Albeniz und Piazolla.

Helen Dabringhaus absolvierte ihre künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und schloss das Masterstudium mit Bestnote ab. Seit 2011 ist sie Soloflötistin im Kammerorchester Hannover und seit 2018 bei Aoide Symphonie.

Negin Habibi wurde 1982 in Teheran geboren. Aufgewachsen in mehreren Ländern kam sie schon früh mit verschiedenen Kulturen in Berührung. Ihre Ausbildung in klassischer Gitarre erhielt sie im Alter von zwölf Jahren. Sie studierte in Leipzig, Hannover und Luzern bei namhaften Musikern.

Der Eintritt für dieses Konzert ist für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr frei, für Erwachsene beträgt er 20 Euro, für Schüler und Studenten ab 18 Jahre 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Brandt, Tel. 05271/1234 und in der Info, Tel. 05271/19433. Nähere Informationen unter 05271/950 365. Eintritt nur mit 2G und Maskenpflicht.