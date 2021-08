Neuenrade als Vorbild für Werther?

Zumindest drängt sich ein Vergleich geradezu auf, und so lag es jetzt für eine kleine Delegation Wertheraner Lokalpolitiker nahe, sich das Bau- und Stadtentwicklungsprojekt in Neuenrade vor Ort anzusehen, um mögliche Anregungen mitzunehmen. Mitglieder der Wertheraner Ratsfraktionen SPD, CDU, UWG und Grüne machten sich dazu am vergangenen Samstag gemeinsam auf den Weg in die sauerländische Kleinstadt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar