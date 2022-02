Neuer Aldi mit mehr Licht und Platz

Halle

Eine Entscheidung ist im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss noch nicht getroffen worden, doch die Weichen sind eindeutig in eine Richtung gestellt. Auf das stadteigene Grundstück am Künsebecker Weg, dort wo derzeit eine Wiese und der angrenzende alte Kunstrasenplatz an der Masch liegen, soll ein neuer und vor allem größerer Aldi-Markt gebaut werden. Auf dem Markt sollen darüber hinaus im Obergeschoss neue Wohnungen entstehen, die ihre Ausrichtung und Balkone in Richtung Süden, also des neu entstehenden Baugebietes Masch, erhalten sollen.

Von Stefan Küppers