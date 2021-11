Neuer Ärger am Bahndamm

Fahrbahnschwellen aus Metall verursachen in Hiddenhausen Lärm – Anwohnerin beschwert sich über Raser

Hiddenhausen

Die Verkehrssituation an der Schweichelner Straße Am Bahndamm ist eine unendliche Geschichte – und findet ihre Fortsetzung in Form von Anliegerbeschwerden.

Von Sonja Töbing