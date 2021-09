Neuer Chefdirigent setzt deutliche Akzente

Mit einem motivierten Konzertprogramm eröffnete die Nordwestdeutsche Philharmonie die Konzertsaison 2021/2022 in der Paderhalle, zu der Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner ein erwartungsvolles Publikum begrüßen konnte.

Nordwestdeutsche Philharmonie in Paderborn: gelungener Start in die neue Konzertsaison

Unter der Leitung ihres neuen Chefdirigenten führt die Nordwestdeutsche Philharmonie in der Paderhalle Beethovens 1. Sinfonie auf.

Jonathon Heyward, in der Nachfolge von Yves Abel neuer Chefdirigent der Nordwestdeutschen Philharmonie, und sein Orchester hatten für das 1. Sinfoniekonzert ein beziehungsreiches Programm mit Werken von Komponisten der Wiener Epoche vorbereitet. Dass am Anfang Franz Schuberts Ouverture in C-Dur D 591 (1818) erklang, darf getrost als symbolische Geste betrachtet werden.