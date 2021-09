Neuer Chorleiter gesucht

Bad Lippspringe

Die Corona-Krise ist auch am Männerchor Harmonie nicht spurlos vorbeigegangen. Erst mit 18 Monaten Verspätung konnte Malte Brinkmann zu seiner ersten Jahreshauptversammlung als Vorsitzender einladen. Und auch in der Zukunft warten auf die 79 aktiven Sänger einige Herausforderungen: So muss ein Nachfolger für den langjährigen Chorleiter Joachim Senft gesucht werden. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ernennung von Heinrich Block zum Ehrenmitglied.

Von Klaus Karenfeld