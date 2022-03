Neuer Dorfmittelpunkt entsteht

Es geht los am Sportpark Tonnenheide. Der Bauschein hängt aus und die Ehrenamtlichen begeben sich an die Arbeit. Nicht nur der Ortsvorsteher Christian Krüger freut sich, dass das Projekt der Dorfgemeinschaft jetzt an Fahrt aufnimmt.

Architektin Katrin Drumann rechnet allerdings mit knapp drei Jahren Bauzeit, denn der Sportbetrieb soll neben mehreren Bauabschnitten weiterlaufen. „Das fängt jetzt in Bereichen an, in denen früher die Feuerwehr ihr Domizil gehabt hat“, erläuterte Christian Krüger. „Die Vereinsmitglieder des TuS Eintracht Tonnenheide scharren schon mit den Füßen“, deutete er an.