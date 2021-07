Neuer Fahrplan bereitet Probleme

Hövelhof

Zum 26. Juli gibt es Änderungen im Busverkehr in Hövelhof. Vom Fahrplanwechsel betroffen sind auch die Schulbusse, was dazu führt, dass nach den Sommerferien der Unterricht an örtlichen Grundschulen später als bisher beginnt. Insbesondere berufstätige Eltern haben nun vor allem morgens ein Problem mit der Betreuung ihrer Kinder.

Von Meike Oblau