Neuer „Fußweg“ wird angenommen

Grundschüler nutzen gesperrte Parkbuchten am Gardeweg in Altenbeken, um zur Grundschule zu kommen

Altenbeken

Die Schulwegsituation am Gardeweg in Altenbeken hat vielen Eltern jahrelang buchstäblich den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Jetzt sind die Parkbuchten gesperrt und dies so frei gewordene Fläche wird als „Fußweg“ genutzt.

Von Sonja Möller