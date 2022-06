Neuer Gedenkort vor Alter Synagoge

Bielefeld

Seit 1978 erinnert eine Gedenktafel an der Turnerstraße 5 an die alte Synagoge, die an gleicher Stelle stand. Die Tafel erinnert an das Schicksal des Gebäudes, das bei den Novemberpogromen der Nationalsozialisten am 9. November 1938 ausgeraubt und in Brand gesetzt, ein Jahr später abgetragen wurde.

Von Peter Bollig