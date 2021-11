Neuer Glanz soll versprüht werden

Bad Oeynhausen

Neue Lichter, neue Buden und neue Aufteilung treffen auf Altbekanntes. Beim Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird es auch für Stammgäste aus Vorjahren Neues zu sehen geben. Am 22. November soll der Markt eröffnet werden. Auf das traditionelle „Vorglühen“ an Heiligmorgen müssen die Bad Oeynhausener jedoch verzichten. Dafür soll es am 12. Dezember einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Von Louis Ruthe