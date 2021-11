Neuer Höchststand an Coronafällen

Minden/Lübbecke

Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Donnerstag einen neuen Höchststand an Coronafällen seit Beginn der Pandemie vermeldet. Aktuell sind 2144 Personen an dem Virus erkrankt, das sind 74 mehr als am Vortag. Verstorben ist ein 71-jähriger Mann aus Espelkamp. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 231,4 (-20,9).