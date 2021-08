Neuer Interessent für Wohnanlage

Es gibt wieder einen neuen Interessenten, der in Oberbauerschaft womöglich das Projekt einer altersgerechten Wohnanlage umsetzen möchte. Näheres dazu wurde während des Ortsteiltreffens in Oberbauerschaft aber noch nicht bekannt gegeben.

Ortsteiltreffen in Oberbauerschaft mit etwa 30 Bürgern – Dorfgemeinschaftshaus und Glasfaser thematisiert

In der Aula der Grundschule Oberbauerschaft haben sich die Bürger am Montagabend zum Ortsteiltreffen versammelt. Auch die Themen Bauen, Lebensmittelversorgung und Naturschutz kamen zur Sprache.

„Ich kann, darf und möchte dazu noch nichts sagen“, erklärte Günter Obermeier, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, am Montagabend, 16. August, beim Ortsteiltreffen in der Aula der Grundschule. Eingeladen hatten dazu Bürgermeister Michael Kasche, selbst Oberbauerschafter, und Ortsvorsteher Matthias Dabelstein, der im November vergangenen Jahres das Amt von Willi Oevermann übernahm. In lockerer Form führte Kasche Gespräche mit etwa 30 Oberbauerschafter Bürgern.