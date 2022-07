Neuer Lebensabschnitt

„Die Kommunalpolitik hat mir viel Freude bereitet. Ich habe die abwechslungsreiche Herausforderung sehr geschätzt und es hat mir Freude gemacht, mich in neue Themen einzuarbeiten“, sagt er. Uwe Hannemann wird für ihn in den Rat nachrücken.

Christoph Krüger bekennt, dass ihm die Gespräche und der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Ratsmitgliedern fehlen werden. In diese Gedanken schließt er auch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung mit ein. Er freut sich aber auch auf neue Herausforderungen und Zukunftsaufgaben im privaten Umfeld und auf einen neuen Lebensabschnitt.

Die Fraktion wünscht ihm für alles, was nun vor ihm und seiner Familie liegt, weiterhin viel positive Energie und Lebensfreude und dankt für das vielfältige gemeinsame Wirken. „Du und deine ausgleichende und für alle Interessen offene Art werden uns fehlen“, resümierte Klaus Bernotat. Michael Biesewinkel unterstreicht diese Feststellung und erinnert an seinen festen christlichen Glauben, welcher ihn immer begleitet. „Jeder Mensch ist dir wichtig und hat seinen ganz besonderen Platz. Diese Überzeugung hast Du gelebt und damit so manche Diskussion positiv beeinflusst“, sagte Biesewinkel. Ein großer Applaus begleitete ihn und wird hoffentlich noch lange nachklingen.