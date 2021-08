Neuer Ort zum Sternegucken

Foto:

Zu Beginn der 1980er-Jahre wurde auf Initiative einiger engagierter Lehrer und Schülereltern des Ratsgymnasiums Minden auf dem ehemaligen Destillerieturm der Brennerei Strothmann am Weingarten eine Sternwarte aufgebaut und in Betrieb genommen. In den folgenden Jahren lernten Schüler hier praktische Grundlagen der Astronomie, Sternbeobachtung und projektorientiertes Denken und Arbeiten.,Vertreter aus den Bildungseinrichtungen sowie engagierte Eltern gründeten zusammen mit dem Fachbereich Campus Minden der Fachhochschule Bielefeld den Verein „Schulsternwarte Minden-Lübbecke“, um in Schulen und auch in weiteren Bildungseinrichtungen astronomische Bildung praktisch erlebbar zu machen