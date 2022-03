Neuer Ortschronist für Bühne bestellt

Heinz-Werner Klare, langjähriger Direktor des Warburger Hüffertgymnasiums, hat in seinem Heimatort Bühne ein wichtiges Ehrenamt übernommen. Kreisheimatpfleger Werner Gorzolka hat ihn im Beisein von Borgen­treichs Bürgermeister Nicolas Aisch, Ortsvorsteher Wilhelm Waldeyer und Ortsheimatpfleger Karl Reddemann zum neuen Ortschronisten ernannt.

Heinz-Werner Klare wurde das Ernennungsschreibens ausgehändigt und er wurde damit in sein Amt eingeführt.

„Wir Bühner freuen uns, einen sachkundigen und kompetenten Mann gewonnen zu haben“, macht Ortsvorsteher Wilhelm Waldeyer deutlich. Auch ein Ort, eine Gemeinde, lebe von der Historie und der Geschichte, denn für nachfolgende Generationen sei der Blick in die Vergangenheit eines Dorfes auch ein Ansporn für die Zukunft, sagte der Ortsvorsteher.

„Ich freue mich sehr, dass diese wichtige Position wieder besetzt werden konnte und freue mich auf die Zusammenarbeit“, ergänzte Bürgermeister Nicolas Aisch.

42 Jahre hat Heinz-Werner Klare am Warburger Hüffertgymnasium unterricht, davon war er 30 Jahre in der Schulleitung tätig. Im Juni 2016 ist der Pädagoge, der studierter Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler ist, im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand getreten.