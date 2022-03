Neuer Paderborn-Krimi in Arbeit: Joachim Peters bringt Mord und Totschlag

Lesung am Freitag in der Bonifatius-Buchhandlung

Paderborn

Seit Joachim Peters seinen Job als Kriminalbeamter an den Nagel gehängt hat, hat er noch häufiger mit Mord und Totschlag zu tun. Aktuell schreibt der pensionierte Polizist seinen fünften Paderborn-Krimi. Doch bevor es den zu lesen gibt, steht erstmal eine Lesung an: An diesem Freitag, 18. März, ist der Tausendsassa in Paderborn zu erleben. Los geht es um 19.30 Uhr.

Von Ingo Schmitz