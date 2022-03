Paderborner Hauptbahnhof nimmt Formen an

Paderborn

Trotz Pandemie kommen die Arbeiten am Bahnhofsneubau gut voran. „Wir liegen voll im Zeitplan. Alles verlief bislang ohne größere Probleme oder böse Überraschungen“, berichtet Projektleiter Thomas Behnisch bei einem Rundgang am Mittwochmorgen. Jeden Tag liefern etwa zwölf Schwerlast-Lkw neue Beton-Fertigteile vom Bremer Werk am Grünen Weg an.

Von Jörn Hannemann