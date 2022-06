Neuer Sammelplatz für Grünabfall in Rödinghausen

Umweltausschuss gibt grünes Licht für Standort am Daimlerring in Ostkilver – Abgabe künftig gebührenpflichtig

Rödinghausen

Das Konzept hat sich bewährt, aber ein neuer Standort muss her: Die Grünabfallsammelstelle der Gemeinde Rödinghausen soll verlegt werden. Ein neues Grundstück dafür hat die Verwaltung auch schon im Blick, das Areal liegt – so wie der bisherige Platz – am Daimlerring im Gewerbegebiet Ostkilver.

Von Daniel Salmon