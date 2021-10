Neuer Superintendent vorgeschlagen

Foto:

Dr. André Heinrich stammt aus Bielefeld und studierte Ev. Theologie in Göttingen und Leipzig. Er wurde an der Universität Göttingen im Fach Altes Testament mit einer Dissertation über die Samuel-Bücher promoviert. Sein Vikariat absolvierte er in Utting am Ammersee (Oberbayern). Seit 2009 war er als Pfarrer im Entsendungsdienst in der Ev. Kirchengemeinde Delbrück tätig. 2011 trat er dann seine heutige Stelle als Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde Brockhagen an. Dr. Heinrich ist ausgebildeter Fundraiser und Beauftragter für Christlich-Jüdischen Dialog im Kirchenkreis Halle. Auf Kirchenkreisebene ist er seit 2016 als Scriba Mitglied des Kreissynodalvorstandes. Heinrich ist verheiratet und hat zwei Kinder; in der Freizeit imkert er und spielt Fußball.