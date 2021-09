Neuer Tatort im „Barre-Land“

Der neue Band beginnt mit einem Besuch im Brauereigasthaus „Barre‘s Brauwelt“, endet für einen der Gäste aber tödlich. Soviel sei verraten: Am Essen lag es nicht. Verdächtige gibt es genug. Doch auch der sympathische Privatdetektiv Wesendonk gerät als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittlungen.

Autor Alexander Hoffmann ist es ein weiteres Mal gelungen, eine mitfiebernde Story zu entwickeln, in der die Leser bekannte Orte aus dem Barre-Land wiedererkennen und diese in neue und verhängnisvolle Zusammenhänge bringen können. „Wir sind wohl die Brauerei mit dem stärksten Buchabsatz“, sagt Marketingleiterin Maike Materla schmunzelnd zur Fortsetzung der Krimiserie mit dem dritten Band. „Als Regionalbrauerei ist unsere Stärke der enge Kontakt mit den Menschen vor Ort. Wir sind mit der Region seit sechs Generationen verwurzelt und auf der Basis ergibt sich ausreichend spannender Stoff, um einen eigenen Regionalkrimi aufzulegen. Mit dem Autor Alexander Hoffmann haben wir eine Koryphäe gefunden, die es immer aufs Neue schafft den passenden Mix aus Realität und Fiktion zu einer spannenden Story zu verpacken, die den Leser mitfiebern lässt.“

Das ist der Autor

Alexander Hoffmann wird am 17. September 1947 in Ludwigsburg, Baden-Württemberg, geboren. Er zieht nach Frankfurt, anschließend nach Düsseldorf. Nach seinem Abitur folgen 1968 ein Volontariat bei der Frankfurter Neuen Presse sowie ein Studium: Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik. Nach Jahren als politischer Redakteur und Korrespondent für renommierte Medien wie Frankfurter Rundschau und Süddeutsche Zeitung bringt ihm sein Talent schließlich den Wächterpreis der deutschen Tagespresse und den Theodor-Wolff-Preis ein. 1983 wechselt er als freier Unternehmensberater in die Wirtschaft. Des Schreibens noch nicht müde, schreibt Hoffmann diverse erfolgreiche Sachbücher und 2006 seinen ersten Roman, „Der Wolkenschieber“. 2019 dann der erste Krimi: „Hopfen, Malz und Blut“. Noch immer ist Hoffmann als Kolumnist tätig und schreibt für große Regionalzeitungen. Er lebt heute in Wissembourg (Frankreich), doch pflegt er seit Jahrzehnten enge Verbindungen zu Nordrhein-Westfalen.