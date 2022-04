Neuer Weg entsteht beim Gehen

Salzkotten

In einer Zeit, in der sich viele Menschen angesichts von Missbrauchs- und Finanzskandalen von der katholischen Kirche abwenden, braucht es neue Ideen und neue Wege. Die wollen jetzt die Salzkottener Franziskanerinnen gehen, um trotz allem, auch und gerade in dieser Situation ihre Freude am Glauben weiterzugeben. Am Samstag, 30. April, eröffnen sie ihr Geistliches Zentrum Franziskus.

Von Hanne Hagelgans