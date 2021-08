Neuer Weinladen in Bielefeld

Bielefeld

Der erste Standort in der Innenstadt öffnete bereits vor gut 20 Jahren. Jetzt werden auch am Betheleck Weine, Pasta, feine Soßen (Sugos), Konfekt und Öle angeboten. Hans-Peter „Piet“ Rosendahl, vielen Bielefeldern auch bekannt als ehemaliger Betreiber des Bültmannshofes und anderer Lokale, eröffnet einen zweiten Standort seines Wein- und Feinkosthandels Weinetc (kurz für Wein et cetera).

Hannah Diederich