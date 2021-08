Neueröffnung mit Spielzeug und mehr

„Dufter Schuppen“ eröffnet in der Langen Straße in Lübbecke

Lübbecke

Für funkelnde Kinderaugen will von diesem Montag an Agnes Nollmann mit ihrem Geschäft „Dufter Schuppen“ in der Langen Straße sorgen. Die Vedes-Gruppe, eine Fachhandelsorganisation für Spiel und Freizeit, ist an die Einzelhändlerin herangetreten, nachdem zum Jahresende das Spielwarengeschäft „Lorenz“ aus wirtschaftlichen Gründen schließen musste.