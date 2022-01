Neues Auto gewonnen

Ein Auto hat Dennis Schobert aus Willebadessen bei einem Gewinnspiel gewonnen. Nur wenige Tage vor seinem Geburtstag nahm der 27-Jährige eine neue Mercedes-Benz A-Klasse Hybrid in Empfang.

Schobert hatte bei einem Gewinnspiel von Veltins mitgemacht. Das teilt der Konzern in einer Pressemitteilung mit. „Ich bin zuerst gar nicht ans Telefon gegangen, weil ich die Nummer nicht kannte“, wird der 27-Jährige in der Mitteilung zitiert. „Aber später habe ich noch eine E-Mail bekommen, in der stand, das Veltins erfreuliche Nachrichten für mich hat und ich bitte zurückrufen soll. Das habe ich dann auch gemacht.“

So erfuhr Dennis Schobert, dass er bei dem Gewinnspiel „Veltins Megachance“ gewonnen hatte. „Ich habe mich tierisch gefreut, aber konnte es einfach nicht glauben. Da war ich sprachlos.“

Der Gewinner erzählte zuerst seiner Familie von dem Hauptgewinn. Die erste Fahrt mit dem neuen Auto ging dann zuerst einmal ins heimische Willebadessen. In gemeinsamer Runde wurde zu Hause auf den Wagen angestoßen.