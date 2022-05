Neues Bahnhofsgebäude wird rund 500.000 Euro teurer

Der Verwaltungsrat der Bünder Kommunalbetriebe (KBB) wird sich in seiner Sitzung in der kommenden Woche mit dem Thema beschäftigen. Wie mehrfach berichtet, hatte das Gremium für den Umbau des Bahnhofsgebäudes im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen 2018 bis 2021 ursprünglich Finanzmittel in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro bereitgestellt. Zusätzlich waren 2019 für die Errichtung einer Photovoltaikanlage und 2021 für die weitere Abwicklung der Maßnahme zudem überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 967.000 Euro bewilligt, so dass sich die zur Verfügung stehende Summe zwischenzeitlich auf knapp 3,3 Millionen Euro erhöht hatte. Doch auch das reicht nicht. „Der größte Teil der Ausschreibungen ist zwischenzeitig abgeschlossen, lediglich die Ausschreibung der Außenanlagen steht noch aus. Durch weitere baukonjunkturelle Entwicklungen sowie erhebliche Lieferengpässe ist eine Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme zu erwarten. Es ist von Gesamtkosten in Höhe von 3,78 Millionen auszugehen“, heißt es mittlerweile aus dem Bünder Rathaus. 487.000 Euro werden somit zusätzlich benötigt.

