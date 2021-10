Neues Dach für die Sachsenklause

Das Dach der Gaststätte Sachsenklause an der Iburg muss saniert werden.

Die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss haben dem Rat nun empfohlen, dafür außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 Euro bereit zu stellen.

Wärmedämmung

Die Dacheindeckung des Gebäudes sei in einem sehr schlechten Zustand, hatte die Stadtverwaltung in einer Sitzungsvorlage ausgeführt. In der Vergangenheit seien bereits Dachziegel heruntergefallen. Bei den nun anstehenden Sanierungsmaßnahmen soll auch eine Wärmedämmung zur energetischen Aufwertung des Gebäudes mit eingebaut werden.