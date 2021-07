Neues Dach für Mennighüffener Kirche

Löhne-Mennighüffen

Das letzte Mal, dass finanziell kräftig in das Gotteshaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mennighüffen an der Lübbecker Straße investiert worden ist, liegt bereits mehrere Jahrzehnte zurück. Nach jahrelanger Planung soll noch in diesem Jahr mit den Arbeiten für ein neues Kirchendach begonnen werden. Auch Kirchenfenster sowie Gebäudesockel sollen für insgesamt 385.000 Euro auf den neusten Stand gebracht werden.

Von Louis Ruthe