Neues Feuerwehrhaus geplant

In der letzten Sitzung des Warburger Rates in diesem Jahr soll am Dienstag, 14. Dezember, über das Bauprojekt beraten und auch entschieden werden. Für den Haushalt 2022 sollen bereits etwa 50.000 Euro Planungskosten vorgesehen werden. Knapp eine Million Euro müsste im Haushalt 2023 reserviert werden, wobei die Stadt auf einen Landeszuschuss in Höhe von 250.000 Euro hofft. Um das Geld aus Düsseldorf rechtzeitig beantragen zu können, wird das Bauprojekt schon vor der Vorstellung des Feuerwehr-Gesamtkonzeptes zur Abstimmung gestellt.

