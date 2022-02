Neues Gericht für Klagen um grünen Strom

Justizministerium konzentriert Prozesse rund um erneuerbare Energien in Bielefeld und Essen

Bielefeld

Für Zivilprozesse rund um das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind jetzt in Nordrhein-Westfalen zwei Landgerichte zentral zuständig – Bielefeld und Essen. Das gab Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) am Montag in Bielefeld bekannt.

Von Christian Althoff