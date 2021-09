Neues Hallenbad in Höxter wird eröffnet

Höxter

Das neue Hallenbad in Höxter wird eröffnet. Die Eröffnungsfeier findet am Samstag, 18. September, statt. Im Anschluss an den Festakt für geladene Gäste können die Bürgerinnen und Bürger von 15 Uhr bis 18 Uhr einen ersten Blick in das neue Hallenbad werfen.