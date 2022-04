Kleines Theater will das HudL für Proben und Aufführungen nutzen – Suche nach Regisseur

Herford

Bis zu 40 Proben, Anfang kommenden Jahres die erste Premiere: Voller Ambitionen startet Christian Kahre seinen zweiten Anlauf, in Herford ein Theaterensemble an den Start zu bringen. Vier Schauspieler hat er bereits gefunden – was fehlt, ist ein professioneller Regisseur.

Von Hartmut Horstmann