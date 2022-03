Neues in der Ems-Erlebniswelt

Dieses Wochenende öffnet die Ems-Erlebniswelt in Stukenbrock-Senne am Barbaraweg 1 nach der Winterpause wieder ihre Türen für Ausflügler und Wissbegierige.

In der Ems-Erlebniswelt können die Besucher in einem Luftschiff über die Ems fliegen und spielerisch Informationen erhalten.

Wie jedes Jahr kann die Ausstellung im März an den Wochenenden jeweils samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Auch Stammgäste können wieder Neues entdecken: Frisch aufgestellt sind in diesem Jahr die beiden „Senne für alle Sinne“-Stelen, an denen sich die Besucher interaktiv per Touch-Bildschirm über Schloß Holte-Stukenbrocks zertifizierte Wandertouren, die Senne und die Kommune informieren können. Dazu wurde eine Stele in der Ausstellung installiert, die andere finden Interessierte vor dem Seiteneingang der Ems-Erlebniswelt am Kirchhof. Der Eintritt ist frei.