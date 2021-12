Neues Infoportal hilft bei der Studienwahl

Dabei geht es unter anderem um Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte und -schwerpunkte sowie Berufsperspektiven. Möglichkeiten für Auslandssemester, Praktika und Schnupperangebote für Schüler werden ebenfalls vorgestellt.

„Wir wollen bei jungen Erwachsenen Interesse für unser umfangreiches Studienangebot wecken und ihnen einen lebhaften Eindruck geben, womit sie sich in ihrem Studium beschäftigen werden“, erklärt Prof. Dr. Volker Schöppner, Vizepräsident für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement.

Auch die unterschiedlichen Schnupper- und Orientierungsangebote, die die Universität Paderborn anbietet, sind in dem Portal gebündelt zu finden. „Studieninteressierte können beispielsweise Erwartungschecks durchführen, um ihre Erwartungen und Vorstellungen von einem Studiengang zu überprüfen oder beim Programm ‚Komm mit!‘ einen Studienbotschafter oder eine Studienbotschafterin einen Tag lang an der Uni begleiten oder sich digital per Videochat treffen“, berichtet Dr. Yvonne Koch, Leiterin der Zentralen Studienberatung an der Universität Paderborn.

Für zulassungsfreie Studiengänge endet die Bewerbungsfrist am 21. März 2022, für zulassungsbeschränkte bereits am 15. Januar 2022. Zu den neuen Webseiten des Studienangebots an der Universität Paderborn geht es unter: www.uni-paderborn.de/studienangebot