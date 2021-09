Neues Konzept für 15 Friedhöfe

Die Warburger CDU möchte, dass in der Stadt ein neues und zukunftsfähiges Friedhofskonzept aufgestellt wird. Das geht aus einem Antrag der Christdemokraten für Rat und Verwaltung hervor.

CDU will auf veränderte Bestattungskultur reagieren – Mehr Möglichkeiten für Urnengräber und Naturbestattung

Toni Güthoff und die Dösseler Dorfgemeinschaft haben mit ihrer Idee für eine Urnenmauer den Stein ins Rollen gebracht: Die CDU will ein neues Friedhofskonzept.

Mit diesem Konzept soll reagiert werden auf die immer stärker werdende Nachfrage nach Feuer- und Urnenbestattungen in den verschiedenen Formen (Urnengrab, Urnenmauer), aber auch auf alternative Gestaltungsmöglichkeiten wie Naturbestattungen. Die herkömmlichen Erdbestattungen werden nämlich immer weniger nachgefragt.

Mit ihrem Antrag reagiert die Union auch auf einen Vorschlag von Dössels Ortsvorsteher Anton Güthoff (CDU). Der möchte dem Wunsch weiter Teile der Dösseler Bevölkerung nachkommen und eine Urnenmauer auf dem Friedhof errichten (wir berichteten am 10. April 2020). Die dafür notwendigen Bruchsteine hat der Ortsvorsteher bereits an die Seite legen lassen. Sie stammen von einem abgebrochenen Haus in der Ortsmitte und sind nach Ansicht Toni Güthoffs und vieler Dösseler Bürger für eine Urnenmauer würdig und bestens geeignet.

Urnenmauer auf Dösseler Friedhof

Ursprünglich hatte die Dösseler Dorfgemeinschaft den Bau schon für dieses Jahr vorgesehen. Doch die CDU möchte keinen Sonderfall für einen Ort, sondern die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass solche alternativen Bestattungsformen auch auf anderen Gottesäckern in den Dörfern und der Kernstadt möglich werden. „Derzeit ist das in der Friedhofssatzung der Stadt aber nicht vorgesehen“, macht CDU-Fraktionschef Hubertus Kuhaupt in dem Antrag deutlich. Das soll sich ändern.

Die CDU hat für ihren Antrag recherchiert und ihn mit Zahlen untermauert. So hat es auf den 15 kommunalen Friedhöfen im Jahr 1999 insgesamt 9 Urnenbestattungen und 215 Erdbestattungen gegeben. 20 Jahre später, im Jahr 2019, ist die Quote ganz anders: von den 215 Bestattungen wurden 109 als Urnenbestattung und 106 als Erdbestattung ausgeführt.

Änderung der Kultur in der Grabpflege

Seit vielen Jahren vollziehe sich zudem eine Änderung der Kultur in der Grabpflege. Angehörige wohnten nicht selten weit entfernt und könnten sich nicht regelmäßig um die Grabpflege kümmern. Ebenso gibt es den Wunsch von älteren Menschen, ihre Verwandten nicht mit einer Grabpflege belasten zu wollen. „Darum entsprechen traditionelle Bestattungsformen auf herkömmlichen Friedhöfen häufig nicht mehr den persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen der Bürger“, analysiert Hubertus Kuhaupt: „Auf diese sich verändernde Bestattungskultur müssen wir reagieren und entsprechende neue Konzepte für das Friedhofswesen erstellen, um den Wünschen der Menschen im Stadtgebiet gerecht zu werden.“

Der Antrag deckt sich mit den Erfahrungen des Kommunalunternehmens Warburg (KUW). Immer wieder gibt es Probleme auf den Friedhöfen. Besonders auf den drei großen Gottesäckern der Kernstadt komme es vor, dass Gräber verwildern. Bei regelmäßigen Kontrollgängen werde das festgestellt. Grabsteine bekommen dann einen grünen, gelben oder weißen Aufkleber, je nachdem, wo das Problem liegt. Mal ist der Grabstein nicht mehr standsicher, mal sprießt das Unkraut, mal ist die Ruhezeit abgelaufen und das Grab muss entfernt werden. Und dann geht oft die mühselige Suche nach Angehörigen los, die für das Grab verantwortlich – und oft gar nicht mehr auffindbar sind, berichtete auch Warburgs Bauhofleiter Jürgen Thonemann unlängst.