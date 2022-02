Neues Konzept in renovierten Räumen

Paderborn

Frisch renoviert besteht das Tagespflegehaus St. Kilian des Caritasverbandes Paderborn schon 30 Jahre. Als erste Einrichtung dieser Art in NRW war St. Kilian schon einmal Trendsetter für ein zeitgemäßes Angebot zur Betreuung älterer Menschen. Aber auch in der Tagespflege haben sich neue Ansätze entwickelt und so hat der Verband in St. Kilian nicht nur neue gestaltete Räume, sondern auch einen weiteren Schwerpunkt gesetzt.