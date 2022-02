Neues Leben in einem alten Grünzug

Der Grünzug am Oberntorwall zwischen Stenner-Museum und Klosterstraße soll und muss aufgewertet werden – darin sind sich Stadt und Bielefelder Bürgerstiftung (BBS) einig.

Startschuss für die Modernisierung des Spielplatzes am Oberntorwall: Tobias Buschmann und Stefan Jörke (vordere Reihe von links) platzieren in Anwesenheit von Dr. Lutz Worms (Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung), Bezirksgärtnermeister Dietrich Kopp, Melanie Anstoetz (Projektleiterin Bürgerstiftung) und Babette Schröder (Umweltbetrieb, hintere Reihe von links) das neue von der Bürgerstiftung finanzierte Spielgerät.

Was lag also näher, gemeinsam daran zu arbeiten. Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses, dieses Areal zu erneuern und der Wunsch der Bürgerstiftung, anlässlich des 20-jährigen Bestehens den Bielefeldern etwas zurückzugeben, münden in gemeinsamen Projekten.